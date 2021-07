Export: Di Stefano, prosegue corsa Made in Italy, per Paesi extra Ue +22,5 per cento sul 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dati Istat mostrano che, nel secondo trimestre 2021 (aprile-giugno), l'export italiano verso i Paesi extra Unione europea è cresciuto del +6,3 per cento rispetto al trimestre precedente. Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano. “Se analizziamo l’intero primo semestre dell'anno, le esportazioni italiane verso i Paesi extra Ue hanno superato i 117,2 miliardi di euro: si tratta di un valore maggiore non solo rispetto al 2020 (pari a 95.7 miliardi di euro), ma anche nel confronto con lo stesso periodo del 2019 (pari a 114,8 miliardi). In termini percentuali significa un aumento del 22.5 per cento rispetto al 2020 e del 2,1 per cento rispetto al 2019”, ha scritto Di Stefano, secondo cui il risultato positivo del "Made in Italy" interessa tutti i principali mercati extra Ue. Per la Cina si segna un +48,3 per cento, mentre per quanto riguarda gli Stati Uniti un +15,1 per cento. Il dato relativo all’Africa Settentrionale è pari al +37,7 per cento, mentre per il Medio Oriente e il Caucaso è pari a +14,2 per cento. Molto positivi anche i dati relativi a Svizzera (+17,8 per cento); Russia (+13,3 per cento); Regno Unito (+11,1 per cento); e Turchia (+29,3 per cento). “Infine, la bilancia commerciale di giugno con i Paesi extra Ue registra un avanzo pari a 4.8 miliardi di euro, superando così i 25 miliardi nel primo semestre (il surplus commerciale si era attestato a 19.7 miliardi nel primo semestre del 2020 e a 21 miliardi nel 2019)”, ha scritto il sottosegretario. (segue) (Res)