Export: Di Stefano, prosegue corsa Made in Italy, per Paesi extra Ue +22,5 per cento sul 2020 (2)

- Secondo Di Stefano, “questi dati avranno un ruolo chiave nel rimbalzo del nostro PIL 2021 e dimostrano che, se ben gestita, la collaborazione tra tessuto economico e istituzioni permette al nostro Sistema Paese di esprimere al meglio le sue potenzialità anche in un contesto così competitivo come quello dei mercati globali. Dimostrano anche che la determinazione politica di investire massicciamente nel sostegno all'internazionalizzazione delle nostre imprese sia più che corretta e, anche di questo, non posso che dare i meriti al ministro Luigi Di Maio che da principio ci ha creduto, con un impegno straordinario, ma anche sostenendo e tutelando sempre il mio lavoro al suo fianco”. (Res)