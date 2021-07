Armenia-Usa: ministro Esteri discute con vice segretario Reeker su crisi al confine con l'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Armenia Armen Grigoryan ha avuto una conversazione telefonica con Philip Reeker, vice segretario di Stato Usa per gli affari europei ed eurasiatici. Come riferisce l’ufficio stampa del dicastero, Grigoryan ha condannato l'attacco dell’Azerbaigian contro le postazioni armene nella provincia di Gegharkunik avvenuto il 28 luglio, indicandolo come un'aperta violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Armenia. È stato sottolineato che una situazione di tensione si è creata a seguito dell'infiltrazione nei territori sovrani armeni delle forze azerbaigiane iniziata il 12 maggio e delle continue misure provocatorie, che potranno essere superate dopo che i militari di Baku si saranno ritirati. In questo contesto Reeker ha sottolineato l'importanza della normalizzazione e dell'attenuazione della situazione al confine. Durante la conversazione è stata evidenziata la ripresa del processo di pace in Nagorno-Karabakh sotto gli auspici del formato dei copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce (Russia, Francia e Stati Uniti), che sarà finalizzato alla soluzione sostenibile della questione del Karabakh e all'instaurazione della pace nella regione. (segue) (Rum)