Armenia-Usa: ministro Esteri discute con vice segretario Reeker su crisi al confine con l'Azerbaigian (2)

- Gli interlocutori hanno fatto riferimento alle conseguenze umanitarie del conflitto. In questo contesto, Grigoryan ha condannato il perseguimento penale dei prigionieri di guerra armeni e dei detenuti civili in Azerbaigian sulla base di accuse inventate, ritenendolo una grave violazione degli impegni assunti dall'Azerbaigian e del diritto umanitario internazionale. Grigoryan e Reeker hanno anche discusso delle prospettive di ulteriore cooperazione nel quadro del dialogo strategico Armenia-Usa, sottolineando l'importanza degli sforzi congiunti per contrastare la pandemia di coronavirus. (Rum)