Tunisia: presidente Saied nomina nuovo ministro dell’Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tunisino Kais Saied ha nominato ieri sera Ridha Gharsallaoui come nuovo ministro dell’Interno. Si tratta del primo incarico assegnato ufficialmente dopo l’assunzione del potere esecutivo da parte del capo dello Stato avvenuta lo scorso 25 luglio che ha visto il licenziamento del premier Hichem Mechichi – che manteneva la delega al ministero dell’Interno – e la sospensione per 30 giorni delle attività dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp). "Il presidente della Repubblica ha emesso un decreto presidenziale incaricando Ridha Gharsallaoui di guidare il ministero dell’Interno", ha dichiarato giovedì sera la presidenza in una nota. Gharsalloui, che ha già prestato giuramento, è un commissario di polizia diventato consigliere per la sicurezza nazionale del presidente. La nomina giunge dopo che organizzazioni della società civile e diversi leader stranieri hanno invitato Saied a nominare senza indugio un nuovo governo, come si era impegnato a fare. (segue) (Tut)