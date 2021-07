Tunisia: presidente Saied nomina nuovo ministro dell’Interno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse organizzazioni della società civile hanno chiesto al presidente di stilare una tabella di marcia per evitare qualsiasi estensione "illegittima" della sospensione del Parlamento oltre i 30 giorni previsti dalla Costituzione. Il 28 luglio Saied ha anche lanciato una campagna anticorruzione nei confronti di 460 imprenditori accusati di appropriazione indebita durante il regime Zine el Abidine Ben Ali (al potere dal 1987 al 2011). Secondo quanto affermato dallo stesso Saied questi imprenditori devono allo Stato "13,5 miliardi" di dinari (4 miliardi di euro). "Questi soldi devono tornare al popolo tunisino", ha ribadito il presidente. Saied si è detto pronto a sospendere i procedimenti nei confronti dei 460 imprenditori in cambio in cambio del versamento del denaro sottratto allo Stato a favore delle regioni emarginate della Tunisia. In precedenza, il 14 luglio, Saied aveva annunciato l'apertura di un'inchiesta contro diversi soggetti sospettati di finanziamento straniero della loro campagna elettorale nel 2019, in particolare il partito Ennahda e Qalb Tounes. Intanto, ieri il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha dichiarato in un’intervista ai media arabi a margine della sua visita in Kuwait che il presidente Saied gli ha assicurato “di voler lavorare per la democrazia”. "Speriamo che la Tunisia ritorni su questo percorso democratico, agisca in conformità con la Costituzione, ristabilisca le funzioni del parlamento e si doti di un governo in grado di svolgere i propri compiti a favore del popolo tunisino”, ha dichiarato Blinken. (Tut)