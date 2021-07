Giustizia: Salvini, abbiamo smontato la riforma Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Salvini dice che la sua pazienza nei confronti dei 5 Stelle, ma anche del Pd, è "inesauribile", ma spera che ad essere meno paziente con i grillini, che piantano grane ad ogni Consiglio dei ministri, sia il premier Mario Draghi. Comunque si dice "soddisfatto" - in una intervista a "La Stampa" - "di avere smontato la riforma Bonafede Siccome Conte-Bonafede sono una coppia di fatto capisco il loro nervosismo". Giuseppe Conte si è intestato le modifiche sui reati di mafia. "Come Lega, oltre ai reati di mafia, abbiamo aggiunto, grazie a Giulia Bongiorno, il tema della violenza sessuale e dello spaccio di droga come reati particolarmente gravi. Magari in casa 5 Stelle sono temi delicati... Fino all'ultimo loro hanno minacciato di non votare la riforma Cartabia, però io fra ieri e oggi avrò sentito il presidente del Consiglio almeno una decina di volte. Anche in questo caso la Lega è stata forza di garanzia e di equilibrio". "Draghi e il ministro Cartabia - osserva il leader leghista - ci hanno ringraziato per il contributo. Conte fa gli show, Giulia Bongiorno ha lavorato giorno e notte per migliorare questo testo. Mentre i 5 stelle facevano i capricci e presentavano 900 emendamenti, noi abbiamo migliorato il testo". (segue) (Res)