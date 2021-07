Giustizia: Salvini, abbiamo smontato la riforma Bonafede (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma la Lega sostiene i referendum che vanno molto oltre. "Infatti questa riforma del governo è il primo passo, anche perché entrerà a regime tra qualche anno. I referendum sulla giustizia sono l'unica vera garanzia che la giustizia migliorerà. Voglio vedere in Parlamento Pd e 5 Stelle quanti problemi faranno e quanti ostacoli metteranno. Se uno vuole processi veloci e certezza della pena ci sono i nostri gazebo nelle piazze: ce ne saranno mille in questo fine settimana". Quindi l'esultanza grillina è ingiustificata: "È un modo per giustificare il dietrofront dei ministri grillini che avevano votato la prima versione della riforma Cartabia. Mi ricorda qualcuno che esultava per avere cancellato la povertà. Ma io con Draghi ho parlato di tasse, lavoro e pensioni", ha concluso Salvini. (Res)