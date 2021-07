Green pass: viceministra Bellanova, decreto slittato per indebolire il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto sul green pass per i trasporti è slittato: è un rischio. "Non mettiamo il carro davanti ai buoi - dice al "Corriere della Sera" la viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova -. II decreto non è andato in Cdm per attendere I nuovi dati sull'andamento della campagna vaccinale. Slittare di qualche giorno, se è funzionale ad avere ulteriori elementi per decidere con maggiore cognizione di causa, non ritengo possa pregiudicare alcunché". II decreto è slittato anche perché si attendeva l'esito del braccio di ferro sulla giustizia. "Uno spettacolo vergognoso orchestrato ad arte per indebolire il governo da un candidato in pectore di un partito in cui non si capisce a che titolo svolga le funzioni e che pur di affermare visibilità e ruolo utilizza un tema cruciale come la giustizia e minaccia un voto in Aula per consumare una vendetta. E' la conferma della pessima stoffa di chi per sola rendita di posizione non esita a utilizzare il ricatto, tiene sotto schiaffo le istituzioni, tratta come fantocci quelli che in Cdm hanno condiviso il testo e autorizzato la fiducia". "I ministri 5 Stelle - continua - hanno cambiato idea per assecondare il candidato in pectore: è indecoroso. Un ministro ha la responsabilità piena delle sue decisioni, altrimenti si dimette. Comunque ieri il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità gli aggiustamenti tecnici proposti dal presidente Draghi e dalla ministra Cartabia. Il risultato è che la Riforma Bonafede non c'è più". (segue) (Res)