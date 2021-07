Green pass: viceministra Bellanova, decreto slittato per indebolire il governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al senso che possa avere il green pass con una sola vaccinazione: "questo deve essere la comunità scientifica a dirlo: con parole chiare, senza possibilità di fraintendimenti e con una voce sola". E sul green pass per gli autobus: "non ho nessuna difficoltà a pensare che potrebbe essere una soluzione adottabile se questo significa maggiore sicurezza e tranquillità". II decreto riguardava anche la scuola. "Il ritorno a scuola in sicurezza è una assoluta priorità. Io ho fatto il vaccino perché lo ritengo una tutela per me e un atto dovuto di responsabilità verso gli altri. Non mi sarei sentita meno libera se ne avessi avuto l'obbligo. Napoli si salvò dal colera solo grazie a una vaccinazione di massa richiesta a gran voce dalla popolazione, e malattie devastanti come la poliomelite o il vaiolo sono state debellate solo in questo modo. Condivido una per una le parole del presidente Mattarella alla cerimonia del Ventaglio il richiamo, al senso di comunità e di responsabilità collettivo", ha concluso Bellanova. (Res)