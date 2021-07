© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto sottostante di Unicredit sale a 1,1 miliardi di euro nel secondo trimestre, in rialzo del 24,7 per cento. Lo rende noto Unicredit, che comunica i risultati al 30 giugno. L'utile netto sottostante per il 2021 è atteso al di sopra di 3 miliardi di euro.(Rin)