Armenia-Azerbaigian: Erevan denuncia abbattimento di due droni azerbaigiani, ma Baku smentisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità di difesa aerea dell’Armenia hanno impedito a due droni azerbaigiani di violare lo spazio aereo del Paese nella sezione di confine di Gegharkunik. Lo riferisce il ministero della Difesa di Erevan in una nota secondo cui la tentata violazione dello spazio aereo armeno sarebbe avvenuta ieri sera. Secondo il dicastero, la situazione lungo il confine armeno-azerbaigiano attualmente è relativamente stabile ed è sotto il completo controllo delle Forze armate armene. Le informazioni sul tentato sconfinamento messo in atto dai due velivoli senza piloti sono state respinte e smentite dal ministero della Difesa dell’Azerbaigian. Secondo quanto riferito, infatti, non ci sarebbe nulla di vero sull’abbattimento di due droni azerbaigiani avvenuto ieri sera al confine fra i due Paesi caucasici. “Questa è l’ennesimo tentativo di disinformazione” messo in atto dall’Armenia, riferisce il dicastero di Baku. (segue) (Rum)