- I ricavi di Unicredit nel secondo trimestre sono pari 4,4 miliardi di euro, in calo del 6,1 per cento (ma in rialzo del 5,5 per cento su base annuale). Lo rende noto Unicredit, che comunica i risultati al 30 giugno. Per il 2021, i ricavi totali attesi sono in linea con la guidance precedente di circa 17,1 miliardi di euro.(Rin)