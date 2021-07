Sardegna: Bper Leasing-Sardaleasing lancia la sua quarta maxi-cartolarizzazione di canoni di leasing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zenith Service spa ("Zenith") e Bper Leasing-Sardaleasing annunciano il perfezionamento di una nuova operazione di cartolarizzazione di leasing per un controvalore complessivo pari ad 1,8 miliardi di euro. L'Originator è la società di leasing captive del Gruppo Bper che si colloca al nono posto nel ranking italiano del leasing in termini di crediti outstanding, sulla base dei dati Assilea. L'operazione, realizzata con il veicolo Multi Lease AS, messo a disposizione e gestito da Zenith Service, prevede l'emissione di titoli obbligazionari ("Abs") in due classi: una Senior con valore pari a 1,321 miliardi di euro ed una Junior con valore pari a circa 475 milioni di euro. La tranche Senior è quotata e dotata di rating "A (high)" da parte dell'agenzia Dbrs Morningstar e "A" da parte di Standard & Poor's. Entrambe le classi di Abs hanno la scadenza legale il 26 febbraio 2047. Il portafoglio cartolarizzato è composto, per circa il 63 per cento da leasing immobiliare, mentre la restante quota è rappresentata da un mix di crediti garantiti da veicoli, beni strumentali, imbarcazioni e anche crediti derivanti da contratti di leasing nel settore energy. Il direttore generale di Bper Leasing Sardaleasing, Stefano Esposito, commenta: "Posso solo esprimere grande soddisfazione per la chiusura dell'operazione con parametri di mercato e percentuale di tranching in miglioramento rispetto alle precedenti edizioni delle cartolarizzazioni di crediti in bonis "MultiLease", soprattutto alla luce del periodo estremamente complesso sotto il profilo macroeconomico e finanziario nel quale il l'operazione è stata conclusa, condizionato dall'elevata incertezza dei mercati circa la possibile evoluzione delle numerose moratorie che hanno riguardato il portafoglio selezionato. L'aver fornito puntuali aggiornamenti e valutazioni prudenziali in tendenziale miglioramento sui contratti in temporanea sospensione dei pagamenti, ha evidentemente premiato la Società. La nuova provvista finanziaria verrà destinata a finanziare progetti coerenti con i nostri obiettivi di sostenibilità, che stiamo già valutando sulla base dei drivers previsti dal Pnrr in tale ambito". (segue) (Rsc)