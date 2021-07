Sardegna: Bper Leasing-Sardaleasing lancia la sua quarta maxi-cartolarizzazione di canoni di leasing (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'operazione di cartolarizzazione – aggiunge Giacomo Spissu, Presidente del CdA di Bper Leasing-Sardaleasing – conclusa in modo soddisfacente per BPER Leasing-Sardaleasing, consente alla società di avere a disposizione una massa finanziaria pari a 1,8 miliardi di euro. La dotazione ci permetterà di offrire al sistema delle imprese del Paese una ulteriore possibilità che sostenga e assecondi la ripresa in corso e la orienti verso settori di qualificazione ambientale ed energy. Ciò assume un particolare rilievo in Sardegna, dove un'offerta di risorse quale quella di cui parliamo, può sostituire i processi di qualificazione ambientale ed energetica e di innovazione nell'ambito delle energie rinnovabili". Arranger dell'operazione è Zenith Service, operatore specializzato in servizi per la finanza strutturata, che, in questa stessa operazione, ricopre anche il ruolo di Corporate Servicer, Calculation Agent e Back-up Servicer. Umberto Rasori, Amministratore Delegato di Zenith Service, commenta con soddisfazione: "Siamo lieti di aver assistito Bper Leasing nella realizzazione di questa quarta operazione di cartolarizzazione, resa possibile grazie alle elevate professionalità che abbiamo a disposizione e che consolida il nostro ruolo di leadership nel mercato". Arianna Volpato, responsabile della strutturazione di questa operazione, aggiunge: "In questa quarta operazione, l'Originator ha incrementato la percentuale di titoli dotati di rating passando dal 70 per cento della precedente operazione al 73,5 per cento e diminuendo la riserva di cassa, passando dall'uno allo 0,75 per cento. Ciò vale a testimonianza del fatto che Bper Leasing-Sardaleasing, con il supporto di Zenith Service, è riuscita a dimostrare alle agenzie di rating di essere sulla corretta traiettoria di sviluppo del business e di avere un parco clienti di ottima qualità". (Rsc)