Imprese: Orcel (Unicredit), fondamenti robusti, impronta geografica unica e solidità bilancio

- Unicredit "ha fondamenti robusti che poggiano sulla sua impronta geografica unica, sulla forza della rete distributiva e sulla solidità del bilancio". Lo ha dichiarato Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, commentando i risultati di gruppo. "Questi elementi costituiscono una base eccellente per migliorare i risultati e creare valore di lungo termine per tutti i nostri azionisti. Abbiamo compiuto iniziali ma significativi progressi nella semplificazione del business, con l’obiettivo di operare con maggiore rapidità e trasparenza. Abbiamo ancora molto da fare e ci focalizzeremo sulla continua riduzione della complessità e sull’accelerazione del processo di digitalizzazione assicurandoci che l’interesse del cliente sia sempre al centro di ogni nostra decisione. C’è un enorme potenziale da valorizzare in Unicredit e guardo con entusiasmo alle opportunità che ci riserva il futuro", ha sottolineato.(Com)