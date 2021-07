Aerospazio: russa Ilyushin pronta a modernizzare aeromobili Il-76 in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Ilyushin, controllata della United Aircraft Corporation (Uac), è pronta a offrire dei programmi di manutenzione per ammodernare gli aerei Il-76 in dotazione a diversi Paesi del mondo. Lo ha annunciato in un'intervista all’agenzia di stampa "Tass" il vicedirettore generale dell'Uac, Sergej Jarkovoj. "Abbiamo predisposto un pacchetto di modernizzazione, una serie di soluzioni per migliorare l'aeromobile, ampliarne le capacità e le caratteristiche operative, che abbiamo elaborato nell'ambito dei programmi di ammodernamento dell'attuale flotta di aeromobili Il-76MD", ha affermato Jarkovoj. Sulla base di questo pacchetto, ha precisato, ai clienti vengono offerte ampie opportunità per modernizzare la flotta.(Rum)