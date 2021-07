Credito: Bnp Paribas, in secondo trimestre utile netto superiore a 2,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre dell'anno il gruppo bancario francese Bnp Paribas ha registrato un utile netto leggermente superiore a 2,9 miliardi di euro, il 27 per cento in più su base annua. "L'attività commerciale riprende in modo molto dinamico questo trimestre con l'evoluzione del contesto sanitario (causato dalla pandemia di Covid-19) presentando tuttavia delle dinamiche differenti in funzione delle zone geografiche, dei settori e dei mestieri", fa sapere il gruppo. L'attività è sostenuta da "una performance molto buona" delle attività al dettaglio in Europa. Il livello delle entrate è in calo ma "sempre elevato", riferisce Bnp Paribas. Sempre nel secondo trimestre, i costi di gestione sono calati del 2,3 per cento su base annua.(Frp)