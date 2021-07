Spagna: ministra Calvino, puntiamo a migliorare condizioni lavorative e aumentare salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo è impegnato a migliorare le condizioni di lavoro e ad aumentare il salario minimo interprofessionale (Smi). Lo ha affermato la vicepremier e ministra dell'Economia, Nadia Calvino, in un'intervista al quotidiano "Cinco Dias", spiegando che negli ultimi tre anni è stato incrementato del 30 per cento e l'obiettivo è di raggiungere il 60 per cento del salario medio. Calvino ha spiegato che questo processo è stato interrotto a causa della pandemia del coronavirus, ma si è augurata che "si possa riprendere al più presto, ma senza mettere in pericolo la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Dobbiamo continuare a prendere le decisioni giuste al momento giusto". Per quanto riguarda le critiche della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) per il possibile aumento dell'Smi, Calvino ha ribattuto che "la società compresi i datori di lavoro", è consapevole che è necessario approfittare della ripresa economica per ridurre la disuguaglianza. "Creare posti di lavoro di qualità e migliorare le condizioni di lavoro e i salari, a partire dal salario minimo, è la combinazione più potente per ridurre la disuguaglianza", ha detto la ministra. (segue) (Spm)