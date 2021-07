Spagna: ministra Calvino, puntiamo a migliorare condizioni lavorative e aumentare salario minimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al mercato del lavoro, Calvino ha evidenziato come tutti i dati indicano che la crescita ha accelerato da marzo e che l'economia spagnola "è chiaramente in una fase di forte recupero". A questo proposito ha ricordato che nove posti di lavoro su dieci che erano stati persi a causa della crisi del Covid-19 sono stati recuperati e circa 450 mila lavoratori ancora in cassa integrazione straordinaria (Erte) devo ancora essere reintegrati nuovamente nel mercato. "Vediamo come si evolve la stagione estiva, se in autunno recuperiamo il livello di occupazione prima della pandemia sarebbe il momento di valutare se possiamo continuare il percorso di aumento dell'Smi", ha affermato Calvino. (Spm)