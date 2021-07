Sardegna: Regione conferma agevolazioni economiche per studenti per utilizzo del trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione conferma il sistema di agevolazioni economiche per gli studenti che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico locale. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019), è stato dato avvio a un'importante misura agevolativa al fine di favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione scolastica, attraverso la promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti). Tale misura, precisa l'assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde, assume un ruolo ancora più incisivo nell'attuale difficile congiuntura economica causata della pandemia da Covid-19, contribuendo altresì alla riduzione dei costi a carico delle famiglie degli studenti. L'agevolazione, rammenta ancora l'Assessore, prevede un contributo a carico del bilancio regionale fino ad un massimo dell'80 per cento della tariffa dell'abbonamento personale studenti, mensile (Ams) o annuale (Aas), prevista dall'attuale sistema tariffario in vigore e dagli attuali sistemi tariffari adottati nei vigenti contratti di servizio pubblico di trasporto marittimo da e per le isole minori. (segue) (Rsc)