Sardegna: Regione conferma agevolazioni economiche per studenti per utilizzo del trasporto pubblico (2)

- In particolare, gli studenti di ogni ordine e grado con Isee familiare non superiore a euro 25.500, al momento dell'acquisto dell'abbonamento personale mensile, integrato o annuale per tutti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, ferro e via mare, pagheranno soltanto il 20 per cento del costo totale usufruendo di un abbattimento del prezzo del titolo dell'80 per cento. La medesima agevolazione è riconosciuta anche, a prescindere dal reddito, a partire dal terzo figlio studente appartenente a un nucleo familiare con almeno tre figli studenti. Tutti gli altri aventi diritto con reddito superiore al valore corrispondente Isee di euro 25.500 pagheranno il 40 per cento del costo totale dell'abbonamento usufruendo di una riduzione pari al 60 per cento. Sono state stanziate per gli anni 2021 e 2022 risorse pari a 13 milioni di euro. (Rsc)