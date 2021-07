Germania: sondaggio, Cdu-Csu in testa al 28 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gruppo democristiano-conservatore formato al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), l'Unione è il primo partito in Germania con il 28 per cento delle preferenze, in calo di 2 punti dal 16 luglio scorso. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Wahlen per l'emittente televisiva “Zdf”. In seconda posizione si confermano i Verdi, che recuperano un punto e raggiungono il 21 per cento. Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) mantiene il terzo posto, risalendo dal 15 al 16 per cento. Formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi anche nell'estrema destra, Alternativa per la Germania (AfD) rimonta dal 10 all'11 per cento. Il Partito liberaldemocratico (Fdp) è stabile al 10 per cento, mentre La Sinistra è invariata al 7 per cento. Gli Elettori liberi (Fw) sono al tre per cento. Gli altri partiti perdono complessivamente quattro punti e scendono al 4 per cento.(Geb)