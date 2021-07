Antitrust: sanzione di 5 milioni a Intesa Sanpaolo Rbm Salute e un milione a Previmedical per pratica commerciale scorretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comminato una sanzione di 5 milioni di euro nei confronti di Intesa Sanpaolo Rbm Salute spa, compagnia assicurativa specializzata nell'assicurazione sanitaria, e di un milione di euro nei confronti di Previmedical - Servizi per Sanità integrativa spa, provider di servizi cui è stata affidata la gestione e la liquidazione delle pratiche di sinistro. Le indagini sono state avviate a seguito della segnalazione di Altroconsumo, che aveva ricevuto circa mille reclami tra gennaio 2018 e ottobre 2020, nonché dei risultati dell'attività di vigilanza svolta dall'Ivass, che aveva, a sua volta, constatato oltre 1.100 reclami nello stesso periodo. Inoltre, nel corso del procedimento, sono giunte all'Antitrust più di 70 richieste di intervento da parte di consumatori che lamentavano le stesse criticità. Secondo quanto comunicato dalla stessa Intesa Sanpaolo Rbm, tra gennaio 2018 e ottobre 2020 la società ha ricevuto 10.102 reclami, la cui stragrande maggioranza attiene ai profili evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento. Molti reclami provengono da aderenti al fondo sanitario MètaSalute, che da solo raccoglie oltre un terzo del numero di assicurati Isp Rbm. Secondo l'Autorità, il comportamento di Intesa Sanpaolo Rbm Salute spa e di Previmedical integra una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lett. d), del Codice del Consumo, perché le società hanno reso onerosa e difficile per i consumatori la fruizione delle prestazioni assicurative. (segue) (Com)