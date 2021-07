Imprese: Unicredit, confermata politica distribuzione con payout del 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È confermata la politica di distribuzione di capitale ordinaria con un payout del 50 per cento dell’utile netto sottostante tra dividendi in contanti e riacquisti di azioni proprie. Lo rende noto Unicredit, dopo che il Cda ha approvato relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno. Per il 2021, in via eccezionale - si legge in una nota - al fine di rispettare le raccomandazioni sui dividendi della Bce, la distribuzione ordinaria sarà limitata a 447 milioni di euro fino al 30 settembre 2021. In aggiunta, il 15 aprile 2021 l’Assemblea degli Azionisti ha approvato una distribuzione straordinaria per il 2021 pari a 652 milioni di euro9, integralmente sotto forma di riacquisto di azioni proprie. L’esecuzione non inizierà prima del primo ottobre 2021, (il 23 luglio 2021 la Bce ha confermato che revocherà i limiti alla distribuzione del capitale a fine settembre), previa approvazione dell’organo di vigilanza Bce.(Rin)