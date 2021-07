Georgia: campagna elettorale per le amministrative prenderà il via il 3 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna elettorale per le elezioni amministrative previste il 2 ottobre in Georgia inizierà ufficialmente il 3 agosto. Secondo quanto previsto dal Codice elettorale del Paese caucasico, infatti, le elezioni comunali e locali devono essere indette dal capo dello Stato, con la firma del primo ministro, 60 giorni prima del voto. La normativa indica, inoltre, il primo sabato di ottobre come data per le elezioni. Parallelamente, il 3 agosto partirà ufficialmente la campagna pre elettorale. Di conseguenza, da questo giorno, entreranno in vigore una serie di regolamenti e restrizioni. Secondo il codice elettorale, i partiti e i candidati politici hanno uguali diritti e obblighi ai sensi della legge. Alle entità elettorali è vietato condurre una campagna pre-elettorale in occasione di un evento organizzato con il bilancio statale o comunale, poiché tale attività è considerato come un uso illegittimo di risorse amministrative. (Rum)