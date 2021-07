Incendi: Banco di Sardegna, cento milioni di euro per sostenere famiglie, piccoli operatori economici e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione ai pesantissimi danni causati dagli incendi che hanno colpito la Sardegna, con particolare gravità in numerosi comuni del Montiferru, della Planargia, della Marmilla e dell'Alto Campidano, il Banco di Sardegna scende in campo da subito con un'iniziativa di carattere straordinario denominata "Sardegna Fronte Comune - Incendi", stanziando un plafond di cento milioni di euro da destinare, con istruttorie di pochi giorni, a finanziamenti a breve termine a tasso e costi zero e/o sino a 10 anni ad un tasso dell'1 per cento fino a due anni di preammortamento - per fronteggiare esigenze di liquidità immediata o interventi di ricostruzione o di riavvio attività. Per tutte le categorie contemplate viene altresì prevista - su richiesta - la sospensione delle rate, la cosiddetta moratoria, sui finanziamenti in essere. Gli interventi di sostegno finanziario potranno essere richiesti già a partire da lunedì 2 agosto p.v. presso le 319 filiali del Banco sul Territorio e riguardano tutti i settori produttivi e tutte le categorie rappresentate - dai privati ai liberi professionisti, artigiani, commercianti, allevatori, coltivatori diretti e tutto il mondo della campagna, Pmi, imprese di maggiori dimensioni e altri operatori economici. I richiedenti dovranno essere residenti nei territori colpiti dagli incendi e in tal senso specificatamente identificati dalla Regione. (segue) (Rsc)