Incendi: Banco di Sardegna, cento milioni di euro per sostenere famiglie, piccoli operatori economici e imprese (2)

- Per ridurre al minimo i tempi di istruttoria e consentire una pronta ripartenza delle attività, verrà unicamente acquisita - per i già clienti - una semplice autocertificazione del danno subito e la richiesta del finanziamento per ripararlo. Nel caso di richiedenti non clienti, si dovrà in aggiunta procedere al censimento e alla raccolta della documentazione di base. Il modulo di autocertificazione è disponibile presso ogni filiale o direttamente scaricabile dal sito internet del Banco, dove sono anche indicate in maggior dettaglio le caratteristiche dell'iniziativa in oggetto. Per il comparto delle attività produttive sono contemplati: l'affidamento in conto corrente sino a 30 mila euro a tasso zero per 12 mesi rimborsabile alla scadenza o eventualmente da convertire entro la scadenza in prestito aziendale della durata massima di 60 mesi, al tasso dell'1 per cento; finanziamenti chirografari fino a 50 mila euro - con durata massima di 120 mesi di cui 24 di preammortamento - a tasso zero per il periodo di preammortamento e 1 per cento per gli anni successivi - senza spese di istruttoria e penali per estinzione anticipata. In presenza di imprese di maggiori dimensioni, sono previsti interventi di taglio diverso commisurato al fatturato. Nei riguardi delle famiglie e dei liberi professionisti, sono stati previsti interventi sino a euro 20 mila, nella forma di un affidamento in conto corrente a un anno, rimborsabile alla scadenza o trasformabile in un prestito personale a 60 mesi; anche in questo caso, tasso zero per il primo anno e nessuna spesa. Nel caso di trasformazione in prestito personale, il tasso sarà pari all'1 per cento. Sono inoltre previsti finanziamenti fino a 30 mila euro per investimenti, per la durata massima di 120 mesi, sempre al tasso agevolato dell'1 per cento, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 24 mesi a tasso zero. (Rsc)