Regno Unito: vice consigliere medico Van-Tam, 60 mila morti prevenute grazie a vaccini Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 60 mila le morti prevenute nella sola Inghilterra come risultato della campagna vaccinale anti Covid. E' quanto dichiarato dal vice consigliere medico del governo britannico Jonathan Van-Tam alla stampa. Secondo lo scienziato, sarebbero poi almeno 22 mila i contagi prevenuti grazie alla campagna di immunizzazione, in quello che ha definito come un "vero enorme successo". Van-Tam ha poi commentato aggiungendo che le chances di una nuova serrata saranno "molto più basse" se una porzione più grande della popolazione, includendo coloro che hanno tra i 18 e i 25 anni di età, sarà regolarmente vaccinata contro il virus. Circa il 68 per cento della popolazione residente tra i 18 e i 29 anni di età ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino alla data del 25 luglio. (Rel)