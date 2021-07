Sardegna: chiosco abusivo a Cala Pira, denunciato dalla Finanza un ambulante di 41 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due furgoncini per la vendita di panini sistemati in un terreno privato, erano di fatto diventati un chiosco fisso con tanto di servizio igienico in barba a qualsiasi norma paesaggistica e, naturalmente, senza alcuna autorizzazione. Accade a Cala Pira (Castiadas), una delle più belle località del sud-est della Sardegna. Nei guai è finito un venditore ambulante di 41 anni residente a Quartu Sant'Elena: l'ipotesi di reato è abusivismo commerciale ed edilizio mercoledì sera gli uomini delle Fiamme Gialle della Tenenza di Muravera con la collaborazione degli agenti della Polizia Locale di Castiadad lo hanno denunciato e messo i sigilli ai furgoni. Segnalati anche i responsabili della società a cui è intestato il terreno. L'ambulante non solo non aveva alcun titolo del esercitare la professione (ha prodotto infatti una licenza intestata ad una terza persona di Cagliari) ma la sua ditta risultava addirittura fallita. Uno dei furgoni, inoltre, di fatto era una struttura stabile (non aveva le ruote) ed era collegato ad un generatore di corrente. (segue) (Rsc)