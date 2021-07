Sardegna: chiosco abusivo a Cala Pira, denunciato dalla Finanza un ambulante di 41 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intervento non semplice quello delle forze dell'ordine che, secondo le testimonianze, ha rischiato di degenerare: l'ambulante avrebbe intimato ai finanzieri di stare lontano dai furgoni in quanto parcheggiati in un terreno privato con tanto di minacce di chiamare il suo legale. Momenti di tensione che, per fortuna, non sono degenerati in uno scontro fisico. Il 41enne denunciato, inoltre, è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, essendo una delle persone coinvolte in una rissa scoppiata nel 2015 a Muravera durante la manifestazione Maskaras, nel corso della quale alcuni ambulanti malmenarono tre finanzieri in borghese. L'uomo nei giorni scorsi era stato multato per alcune irregolarità ma aveva continuato, imperterrito, la sua attività. Il sindaco Eugenio Murgioni, plaude all'attività dei finanzieri e della Polizia Locale: "Il territorio è controllato costantemente dalla nostra Polizia Locale, dalla Guardia di Finanza e dalle altre forze dell'ordine, un'attività importante della quale siamo grati. Il nostro obiettivo è che il territorio offra ottimi servizi e gli operatori possano lavorare in sicurezza e nella legalità". (Rsc)