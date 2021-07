Armenia-Azerbaigian: Erevan, uno dei droni azerbaigiani abbattuti ieri sera è di produzione israeliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa armeno riferisce che uno dei droni delle Forze armate azerbaigiane che sono stati intercettati e abbattuti ieri sera era un Aerostar di produzione israeliana. "Un Aerostar delle Forze armate azerbaigiane è stato abbattuto e il suo relitto si è schiantato a 3,5 chilometri a nord del villaggio di Vanevan nella provincia di Gegharkunik", riferisce il dicastero della Difesa. "Tutti i tentativi sono stati vanificati dalle azioni delle unità di difesa aerea delle Forze armate armene", ha riferito il ministero della Difesa che ha pubblicato le foto dei droni abbattuti. Il drone Aerostar è prodotto da Israeli Aeronautics Defense Systems. In precedenza il dicastero di Erevan ha annunciato di aver impedito a due droni azerbaigiani di violare lo spazio aereo del Paese. Secondo il dicastero, la situazione lungo il confine armeno-azerbaigiano attualmente è relativamente stabile ed è sotto il completo controllo delle Forze armate armene. Le informazioni sul tentato sconfinamento messo in atto dai due velivoli senza piloti sono state respinte e smentite dal ministero della Difesa dell’Azerbaigian. Secondo quanto riferito, infatti, non ci sarebbe nulla di vero sull’abbattimento di due droni azerbaigiani avvenuto ieri sera al confine fra i due Paesi caucasici. “Questa è l’ennesimo tentativo di disinformazione” messo in atto dall’Armenia, riferisce il dicastero di Baku. (segue) (Rum)