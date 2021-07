Armenia-Azerbaigian: Erevan, uno dei droni azerbaigiani abbattuti ieri sera è di produzione israeliana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confine nei pressi del Lago Sevan (situato nel territorio armeno) dal 12 maggio scorso è diventata l’aera di maggiore tensione fra Armenia e Azerbaigian dopo il conflitto armato dello scorso autunno. A far degenerare la situazione l’invio di militari azerbaigiani che hanno avviato delle operazioni volte a “demarcare i confini” nei pressi della provincia armena di Syunik. Questo gesto è stato condannato dalle autorità di Erevan come una violazione territoriale dei confini armeni, facendo nuovamente degenerare la situazione: dal lato azerbaigiano, infatti, si è rimarcato il fatto che non vi sarebbe stata alcuna violazione ma semplici attività di demarcazione territoriale. Le autorità armene sono arrivate a invocare l’intervento dell’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), l’alleanza militare guidata dalla Russia che, tuttavia, si è limitata a convocare delle consultazioni sulla questione. Dal 12 maggio, quindi, la situazione nell’area resta in stato di allerta permanente, tanto che ambo le parti hanno annunciato nei giorni successivi la cattura di militari accusati di aver sconfinato. (Rum)