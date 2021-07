Imprese: Jon Moeller nuovo ad di Procter & Gamble, sostituirà David Taylor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale statunitense Procter & Gamble ha annunciato che David Taylor si dimetterà dalla carica di amministratore delegato dopo sei anni al vertice della società. A Taylor, che rimarrà presidente esecutivo, succederà il 1° novembre il suo vice Jon Moeller, 57 anni, che assumerà anche la carica di presidente. Il nuovo ad, entrato in azienda nel 1988, prenderà le redini dopo aver ricoperto in precedenza il ruolo di chief financial officer. Il cambio di leadership arriva in un momento delicato per la compagnia che, con la pandemia deve affrontare le criticità delle catene di approvvigionamento e l’aumento dei costi in un settore che opera con margini di profitto ridotti. (Nys)