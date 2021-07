Malesia: Covid, cluster di infezione presso centro di vaccinazione nella capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità temono che il centro di vaccinazione contro la Covid-19 aperto presso il Kuala Lumpur Convention Center (Klcc), con le sue code di oltre due chilometri di persone in attesa della somministrazione del vaccino, possa presto emergere come un cluster di infezione pandemica. Lo scrive il quotidiano "Straits Times", spiegando che migliaia di lavoratori della capitale confluiscono ogni giorni presso l'hub vaccinale nell'ambito della campagna nazionale di immunizzazione contro il nuovo coronavirus. Le immagini degli assembramenti all'estero del centro sono state rilanciate su diverse piattaforme di social media ed hanno innescato polemiche. Per accelerare le vaccinazioni tra i lavoratori del settore manifatturiero, il governo ha lanciato lo scorso 16 giugno un "programma di partenariato pubblico-privato per l'immunizzazione dell'industria dalla Covid-19". Il Klcc è uno dei centri di somministrazione del vaccino parte di tale programma. Kuala Lumpur sta accelerando il piano di vaccinazione nazionale, e punta a conseguire l'immunità di gregge entro la fine del 2021. Ad oggi il Paese 6,105 milioni di persone, pari al 18,7 per cento della popolazione nazionale, hanno completato il ciclo di due vaccinazioni, e un ulteriore 39,3 per cento ha ricevuto almeno una dose di vaccino. (Fim)