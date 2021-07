Usa: il filantropo Jonathan Kaplan nominato ambasciatore a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato l'imprenditore della banda larga e filantropo Jonathan Eric Kaplan nuovo ambasciatore Usa a Singapore. La nomina dovrà ottenere la conferma del Senato. Kaplan non ha alcuna esperienza pregressa nel campo della diplomatico; ad oggi è presidente di Education Superhighway, una organizzazione non profit per la diffusione di Internet a banda larga nelle classi delle scuole pubbliche; il suo ultimo ruolo dirigenziale è stato quello di amministratore delegato di FishSix Restaurant Corporation, e prima ancora quello di presidente e ad di Pure Digital Technologies, azienda poi acquisita da Cisco Systems. Kaplan serve anche come consigliere della Young Presidents Organisation, che si confronta con amministratori aziendali e leader di governo di decine di Paesi. La nota biografica della Casa Bianca che ne annuncia la nomina lo definisce un interprete e un innovatore (Nys)