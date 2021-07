Giappone: Tokyo prepara ministeriale coi Paesi del Mekong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ospiterà la prossima settimana una riunione ministeriale in videoconferenza con i cinque Paesi dell'area del Mekong: Cambogia, Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam. Lo riferiscono fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", che evidenziano la partecipazione del Myanmar all'evento. Tokyo aveva inizialmente in programma di tenere l'incontro nel mese di marzo, ma aveva deciso di rinviarlo per evitare che divenisse un'apparente segnale di legittimazione della giunta militare al potere a Myanmar dallo scorso febbraio. Il governo giapponese ha deciso di procedere con l'incontro dopo l'incontro Cina-Asean ospitato da Pechino nel mese di giugno, e dopo l'incontro virtuale tra i ministri degli Esteri di Usa e Asean del 14 luglio. (Git)