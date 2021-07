Filippine-Usa: Duterte ripristina l'accordo per lo stazionamento delle truppe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, è giunto nelle Filippine dopo aver fatto tappa a Singapore e nel Vietnam, nel contesto di viaggio ufficiale nella regione asiatica. Ad Hanoi Austin ha tentato di dare nuovo impulso alle relazioni tra Washington ed Hanoi sul piano della sicurezza, poggiando sul comune interesse a contenere la Cina nel Mar Cinese Meridionale. Un ostacolo al rafforzamento delle relazioni bilaterali giunge però dai progressi che gli Usa chiedono al Vietnam sul fronte dei diritti umani. Prima dell'incontro con la controparte vietnamita ad Hanoi, Austin ha dichiarato che gli Stati Uniti non chiedono a quel Paese asiatico una scelta di campo: "Uno dei nostri obiettivi centrali è garantire che i nostri alleati e partner dispongano della libertà e dello spazio per tracciare il loro futuro", ha detto il segretario. Austin ha preferito non menzionare direttamente la Cina, all'inizio della visita, ma proprio il 28 luglio una nave da guerra Usa è tornata a transitare sullo Stretto di Taiwan. "Il Vietnam vuole essere certo che gli Usa rimarranno impegnati militarmente nella regione, e continueranno a garantire la loro presenza nel Mar Cinese Meridionale", ha commentato Greg Poling, del Centro per gli studi strategici e internazionali. (segue) (Fim)