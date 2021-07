Roma 2021: scintille e bagarre finale, primo confronto tra candidati sindaco accende corsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Recovery fund e poteri speciali per Roma al tema rifiuti: nella cornice della Casa dell'architettura, in un caldo torrido di luglio, è andato in scena ieri pomeriggio il primo faccia a faccia pubblico tra i candidati sindaco di Roma, scandito da battibecchi, scintille sarcastiche e colpo di scena finale. Nell'ambito del Festival dell'architettura di Roma i principali candidati per la corsa al Campidoglio - Virginia Raggi (M5s), Carlo Calenda (Azione), Enrico Michetti (centrodestra) e Roberto Gualtieri (centrosinistra) -, si sono confrontati sulle proprie idee e la propria visione per Roma, in vista delle elezioni in autunno. Prima di salire sul palco per l'inizio del dibattito, i 4 sfidanti si sono concessi alle foto di rito, in un clima cordiale di saluti "gomito a gomito". Poi quattro giri di domande, moderate della giornalista Ylenia Sina, per ciascuno dei candidati, che hanno avuto 5 minuti a testa per rispondere. Il dibattito è iniziato senza particolari acuti, se non con qualche stoccata ironica. (segue) (Rer)