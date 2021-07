Roma 2021: scintille e bagarre finale, primo confronto tra candidati sindaco accende corsa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che Roma sia da paragonare ad una Ferrara e quando sono arrivata era completamente ferma. Io ho ricostruito questa macchina e ho iniziato a farla correre - sostiene Raggi -. Ora dobbiamo farla correre tutti insieme verso un futuro nel quale abbiamo almeno tre appuntamenti molto importanti: i fondi del Recovery plan, il Giubileo del 2025 ed Expo 2030. Tre impegni importanti nell'arco di dieci anni che sono in grado di cambiare completamente la nostra città". Ma Calenda replica sarcastico: "Se Roma è una Ferrari è una 348: quella dove non entravano le marce e stava ferma nei piazzali. Sono i servizi di base che mancano: i trasporti pubblici, una raccolta differenziata efficiente, una manutenzione del verde in alcuni casi da jungla urbana - aggiunge Calenda -. È l'unica Capitale che cresce meno del suo Paese. Non si può progettare il futuro senza trasporti, senza decoro urbano, senza sicurezza: non esiste. Noi abbiamo scritto con 500 persone 2 mila pagine di programma diviso per Municipi. Se vai nei giornali internazionali per la crisi dell'immondizia, la tua visione della città è una storia per bambini studiata sui rendering", conclude Calenda. Poi Michetti con pacatezza dribbla le polemiche; "Roma è un sogno e va rigenerata: abbiamo bisogno di pacificazione, di dialogo e di semplificazione normativa. Tutto a Roma, nell'antichità, era costruita intorno al cittadino. La Roma di Augusto e di Cesare guardava al dialogo. Noi abbiamo bisogno di questo dialogo, abbiamo bisogno della Roma della Pax augustea. Una Roma della collaborazione perché al centro non ci sono le nostre carriere ma il destino del cittadino di Roma", afferma Enrico Michetti. (segue) (Rer)