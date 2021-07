Roma 2021: scintille e bagarre finale, primo confronto tra candidati sindaco accende corsa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A rispondere, ancora con tono sarcastico, il candidato Pd Roberto Gualtieri: "Non riporteremo Roma all'Impero romano Michetti, non abbiamo questa ambizione". E ancora "le risorse del Recovery sono l'ultima possibilità per ripartire". Per Gualtieri si tratta "dell'ultimo treno e a Roma non possiamo permetterci altri 5 anni di inerzia amministrativa. I fatti parlano da soli: la digitalizzazione è ferma e la situazione è disastrosa - sottolinea il candidato dem -. Il conto dei soldi persi da Roma per l'incapacità di progettazione è così ampio da far uscire il fumo dalle orecchie. Bisogna rimboccarsi le maniche con grande concretezza e con programmi precisi". Non ci sta la sindaca Raggi che replica con una stoccata: "Mi verrebbe da dire che dopo tante chiacchiere ho dimenticato la domanda", attacca Raggi, che rivolgendosi ai due ex ministri Gualtieri e Calenda, tuona: "magnificano le loro azioni di Governo, ma a Roma da loro non è arrivata una lira quando erano al governo, e questo è un fatto che loro sanno". (segue) (Rer)