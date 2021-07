Roma 2021: scintille e bagarre finale, primo confronto tra candidati sindaco accende corsa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'ora e mezza di toni pacati spezzati da qualche frecciatina al vetriolo e sorrisi ironici. "I cittadini romani non erano cittadini ai tempi dei Cesari ma erano cittadini ai tempi della Repubblica romani. Inoltre non possiamo parlare ai romani del sesso degli angeli, dei Cesari, di quanto siamo buoni e bravi. E' una cosa ridicola. Sono discorsi buoni per un programma delle 8 del mattino non per un confronto politico", dice Calenda rivolgendosi a Michetti. Il candidato de centrodestra, arrivato il suo turno, risponde: "Io non replico alle provocazioni. Il cittadino è sempre stato cittadino di Roma, da Romolo e Remo. Il sindaco deve uscire dalla stanza dei bottoni e stare tra la gente, sentire la città, stare con la gente e per la gente. Il Campidoglio dovrà essere la casa del popolo, dove il popolo viene ascoltato h24 e c'è sempre posto per categorie e corpi intermedi, un canale osmotico tra le esigenze del cittadino e i provvedimenti dell'autorità - aggiunge Michetti -. Il problema della governance è serio. Bisogna avviare un processo di decentramento amministrativo dal Campidoglio ai municipi che dovranno avere risorse sufficienti per governare i processi". (segue) (Rer)