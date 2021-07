Roma 2021: scintille e bagarre finale, primo confronto tra candidati sindaco accende corsa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pochi minuti dalla fine del confronto, ad accendere gli animi e far esplodere la bagarre il tema caldo dell'emergenza rifiuti,con Michetti che abbandona il palco. "La questione dei poteri non può diventare un alibi su rifiuti o trasporti - inizia Calenda -. Serve innanzitutto chiarezza sulle competenze perché, come sui rifiuti, i cittadini non capiscono mai di chi sono le responsabilità, anche se in questo caso sono condivise tra Comune e Regione". Gualtieri allora incalza Calenda: "Sono stupito dal tuo cerchiobottismo, nel disastro dei rifiuti non puoi mettere sullo stesso piano il lavoro della Regione che ci rende orgogliosi e quello del Comune". Sempre sui poteri speciali, Gualtieri si è detto convinto che la commissione Affari Costituzionale della Camera sia "il treno giusto per intervenire. Spero nell'unità tra forze politiche per non perdere questa occasione. Ma non sarà una soluzione magica. Nel 2017 la Regione ha offerto a Roma dei poteri e la sindaca Raggi li rifiutò sbagliando, noi accetteremo quell'offerta". Calenda risponde: "quando c'è di mezzo Zingaretti parti" e la sindaca Raggi prima spezza il botta e risposta con una battuta, "litigano", e poi chiosa "se vi fa piacere dire che è tutta colpa mia va bene, ma la Regione è fanalino di coda". (segue) (Rer)