Vaccini: assessore Lazio, Montesano bugiardo come "er pomata"

- “Enrico Montesano che si associa alle falsità sulle vaccinazioni del presidente Zingaretti sono come le bugie der pomata cinematografico . Purtroppo il virus non è una mandrakata e il vaccino é fondamentale per salvare la vita”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato in merito alle parole di Enrico Montesano dette in un video pubblicato sui social dall’attore. (Com)