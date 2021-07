Usa: Senato approva legge su sicurezza del Campidoglio da 2,1 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza del Campidoglio da 2,1 miliardi di dollari che include nuovi finanziamenti per la polizia di Capitol Hill. Il testo, votato 98-0, passa ora alla Camera dei Rappresentanti dove i Democratici intendono approvarlo in settimana. Il provvedimento include 521 milioni di dollari per la Guardia Nazionale, circa 100 milioni di dollari per la polizia del Campidoglio, 300 milioni di dollari per la sicurezza del Campidoglio e 2,1 milioni per i costi relativi al Covid-19. La Camera dei Rappresentanti aveva approvato una legge sulla spesa per la sicurezza di 1,9 miliardi di dollari in risposta all'attacco del 6 gennaio a maggio. Poiché l'accordo del Senato è un provvedimento separato, la Camera dovrà ora approvarlo prima di essere inviato al presidente Joe Biden.(Nys)