Usa: ex cardinale Theodore McCarrick accusato di violenza sessuale su minore

- L’ex cardinale Theodore McCarrick è stato incriminato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di un ragazzo di 16 anni avvenuta nel 1974. Le accuse fanno di McCarrick, ex arcivescovo di Washington, DC, il più alto funzionario cattolico del Paese ad affrontare accuse penali per presunti abusi sessuali. McCarrick, 91 anni, è stato per anni uno dei leader cattolici più influenti del Paese prima che le accuse sul suo comportamento fossero rese pubbliche nel 2018 e in seguito essere espulso dal sacerdozio. (Nys)