Usa: arresto per personale e visitatori al Congresso che non indossano mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli assistenti del Congresso e i visitatori della Camera del Campidoglio potranno essere arrestati se non indossano le mascherine. Lo ha detto in una lettera inviata agli agenti il capo della polizia del Campidoglio, Thomas Manger, che ha ordinato di far rispettare le nuove linee guida sulla mascherina in vigore in tutto il complesso del Campidoglio, voluta dalla speaker della Camera Nancy Pelosi e duramente criticata dai repubblicani. “Se un visitatore o un membro dello staff non indossa la mascherina dopo che è stato richiesto, al visitatore o al personale sarà negato l'accesso agli edifici", ha scritto. "Qualsiasi persona che non ottempera o non lascia i locali dopo che gli è stato chiesto di farlo potrà essere arrestato per ingresso illegale". (Nys)