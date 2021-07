Americhe: presidente argentino Fernandez consolida candidatura a presidenza Celac (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione con il suo pari della Colombia, Ivan Duque, Fernandez ha preso l'impegno di lavorare in congiunto su temi sanitari e nella lotta contro la pandemia ed ha avuto modo di confermare il sostegno di Bogotà alla sua candidatura alla guida della Celac. Il presidente argentino ha invitato quindi formalmente Duque a visitare il suo Paese. Fernandez ha definito quindi la riunione bilaterale con il presidente ecuadoriano Guillermo Lasso, come "molto più che produttiva, anche dal punto di vista personale". Il presidente argentino ha affermato in questo senso di aver avuto modo di ripagare "un debito" con Lasso "per non aver potuto presenziare al suo insediamento" nel mese di maggio. Fernandez, che nella campagna elettorale aveva apertamente appoggiato il rivale di Lasso, Andres Arauz, ha dichiarato che "il popolo ecuadoriano si è espresso e lo ha eletto presidente, e io celebro ogni volta che si consolida la democrazia". (Abu)