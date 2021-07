Usa: Biden chiede al Pentagono di rendere obbligatorio il vaccino anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden vuole chiedere al dipartimento della Difesa di aggiungere il vaccino contro il Covid-19 all'elenco delle vaccinazioni richieste per coloro che prestano servizio militare. Lo fa sapere la Casa Bianca in una nota. “Oggi, il presidente annuncerà che sta ordinando al Dipartimento della Difesa di esaminare come e quando aggiungeranno la vaccinazione Covid-19 all'elenco delle vaccinazioni richieste per i membri delle forze armate. Ciò è particolarmente importante perché le nostre truppe servono in luoghi in tutto il mondo, molti in cui i tassi di vaccinazione sono bassi e le malattie sono prevalenti", si legge nel comunicato. Il dipartimento della Difesa richiede già ai membri dell'esercito di fare più di una dozzina di vaccini, incluso quello per il morbillo, la parotite, la difterite, l'epatite, il vaiolo e l'influenza. (Nys)