Perù: deputato Guido Bellido nominato nuovo presidente Consiglio dei ministri

- A poco più di 24 ore dal suo insediamento, il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha reso noto oggi il nome del primo membro del suo nuovo gabinetto: si tratta del deputato di "Perù Libre", Guido Bellido Ugarte, nominato oggi come nuovo presidente del Consiglio dei ministri, che nel sistema presidenzialista peruviano è un incarico equivalente a quello di Capo di gabinetto e coordinatore dell'esecutivo. Bellido, laureato in ingegneria elettronica e nessuna esperienza precedente in incarichi esecutivi, è considerato uomo vicino al leader del partito di governo, Vladimir Cerron. La nomina del Capo di gabinetto è stata annunciata da Castillo al margine della cerimonia di giuramento simbolica organizzata in occasione del duecentenario dell'indipendenza del Paese, nell'evocativo santuario di Pampa de la Quina. La squadra dei ministri al completo dovrebbe invece essere ufficializzata domani, 30 luglio, nel Centro congressi di Lima, nuova sede dell'esecutivo che rimpiazzerà l'antica Casa di governo. (Brb)